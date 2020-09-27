العراق.. "النجباء" تهدد السفارة الأمريكية بأسلحة دقيقة

جددت حركة "النجباء" في العراق اليوم الأحد، تهديدها للسفارة الأمريكية في بغداد، مشيرة إلى أنها "تمتلك أسلحة دقيقة".

وقال الأمين العام للحركة أكرم الكعبي في تدوينة مطبوعة: "ما زلنا ننتظر المواقف الرسمي من القوى جميعا بخصوص الثكنة العسكرية المنتهكة للسيادة العراقية، والتي وضعتها أمريكا وسط بغداد باسم سفارة لتعيث في العراق فساداً وتخريبا".

وأضاف: "للمقاومة موقفها إن سكتوا جميعهم، خصوصا أن الاسلحة الدقيقة دخلت الخدمة".

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت قناة CNN الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حذر من إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، حال استمرار "المليشيات المدعومة من إيران باستهدافها".

المصدر: RT