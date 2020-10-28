 
مباشر

سوريا .. هزتان أرضيتان بين اللاذقية وإدلب

أخبار العالم العربي

سوريا .. هزتان أرضيتان بين اللاذقية وإدلب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1ew

سجلت محطات الرصد الزلزالي في سوريا هزتين أرضيتين متوسطتي الشدة، بين الحدود الإدارية لمحافظتي اللاذقية وإدلب.

وذكر المركز الوطني للزلازل أن الهزة الأولى تم تسجيلها فجر اليوم الأربعاء، وبلغت شدتها 3.3 درجة على مقياس ريختر، وكانت على عمق 16 كيلومترا وعلى مسافة 50 كيلومترا شمال شرق مينة اللاذقية جنوب غرب إدلب.

أما الهزة الثانية فتم تسجيلها في حدود التاسعة من صباح اليوم، وبشدة بلغت 3.6 درجة على ريختر.

ووقعت الهزة على مسافة 50 كيلومترا شمال شرق اللاذقية، وعمق 15 كيلومترا.

إقرأ المزيد
توضيح من وزارة النفط السورية حول الزلازل: 25 هزة خلال الأيام الماضية
توضيح من وزارة النفط السورية حول الزلازل: 25 هزة خلال الأيام الماضية

يذكر أن المنطقة، وخاصة على الشريط الساحلي السوري، شهدت في شهر أبريل الماضي 25 هزة، جاءت عشر هزات منها خلال يوم واحد (منتصف أبريل) وتراوحت شدة تلك الهزات بين الخفيفة ومتوسطة الشدة، كانت أقواها بشدة 4.7 درجة.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا