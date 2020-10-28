صنعاء تنفي اغتيال محمد المداني

نفت وزارة الصحة في صنعاء اليوم الأربعاء صحة الأنباء التي تحدثت عن اغتيال محمد المداني رئيس الهيئة العليا للأدوية.

وقال يوسف الحاضري الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، في بيان أصدره صباح اليوم وتلقى مراسلنا نسخة منه: "غير صحيح ما يشاع عن اغتيال الدكتور العزيز محمد المداني رئيس الهيئة العليا للأدوية والدكتور في صحة تامة يعمل للتحضير للمولد النبوي الشريف".

ودعا المسؤول الجهات الإعلامية لتوخي المصداقية في تلقي ونقل الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية "بعيدا عن التعامل معها بلا مبالاة".

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وصباح أمس الثلاثاء تعرض حسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين لهجوم مسلح وهو يقود سيارته بصحبة ابنته في أحد شوارع صنعاء، مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه.

المصدر: وسائل إعلام يمنية