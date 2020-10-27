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اغتيال وزير حوثي في صنعاء وهو برفقة ابنته

أخبار العالم العربي

اغتيال وزير حوثي في صنعاء وهو برفقة ابنته
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لقي وزير الشباب والرياضة في حكومة جماعة "انصار الله" حسن زيد، مصرعه في هجوم مسلح استهدفه في صنعاء صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الداخلية في صنعاء أن "عناصر إجرامية" اعترضت سيارة الوزير التي كان يقودها وبصحبته ابنته، وأطلقوا النار عليه ما أدى الى وفاته بعد إسعافه إلى المستشفى اليمني الألماني، فيما أصيبت ابنته بجروح.

وأشارت الوزارة إلى أن زيد لم تكن لديه أي حراسة شخصية وكان دائما يتنقل بمفرده كأي مواطن.

من جانبها، أفادت مصدر محلية نقلا عن شهود عيان بأن المسلحين طاردوا سيارة زيد على متن دراجة نارية قبل إطلاق النار عليه.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات والمتابعة الأمنية جارية، وسيتم تقديم الجناة للعدالة، معتبرة أن "هذا الفعل الإجرامي يأتي ضمن مخطط العدوان لاستهداف الشخصيات والكوادر الوطنية".

يذكر أن زيد هو الأمين العام لحزب الحق الموالي لجماعة "انصار الله" الحوثيين.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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