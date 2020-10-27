اغتيال وزير حوثي في صنعاء وهو برفقة ابنته

لقي وزير الشباب والرياضة في حكومة جماعة "انصار الله" حسن زيد، مصرعه في هجوم مسلح استهدفه في صنعاء صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر يمنية نقلا عن شهود عيان، أن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية طاردوا السيارة التي كان على متنها زيد برفقة ابنته وأطلقوا النار على الوزير مما أدى إلى إصابة الوزير بجراح بالغة.

ونقل مواطنون زيد إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج لكنه توفي هناك. وأفاد مصدر أمني في صنعاء بأن قوات أمنية باشرت الانتشار في المكان والتحقيق في الواقعة .

يذكر أن زيد هو الأمين العام لحزب الحق الموالي لجماعة "انصار الله" الحوثيين.

صنعاء..

اغتيال حسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة صنعاء (غير معترف بها) وأمين عام حزب الحق، وإصابة ابنته برصاص مسلحين على متن دراجة نارية في منطقة حدة جنوبي العاصمة.

*حسبما أكد أحد أقاربه ومصدر أمني وقيادي في الحزب.#فارس_الحميريpic.twitter.com/LNVXVgn5OZ — Hamed alhamed (@Hamedal14204805) October 27, 2020

المصدر: وسائل إعلام يمنية