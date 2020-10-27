وفد وزاري مصري إلى العراق

يصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد، وفد وزاري مصري تحضيرا لاجتماع اللجنة العراقية المصرية العليا، التي ستعقد يوم السبت المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وذكرت صحيفة "الصباح" الرسمية العراقية، أن "رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سيلتحق بالوفد الفني مع وزراء آخرين صباح السبت المقبل، لتوقيع جميع البروتوكولات التي توصلت إليها اللجان الفنية طيلة الفترة الماضية، التي كانت تعقد في مصر أو العراق".

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وكانت اللجنة قد ناقشت ملفات عديدة تخص التعاون فـي مجالات الطاقة والبناء والزراعة والبنى التحتية والإسكان والصناعة والكهرباء والتنمية والنقل والاتصالات والمياه.

يذكر أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين كان قد زار القاهرة قبل أيام وعقد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسلمه رسالة مـن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.