المغرب.. الجماعات اليهودية تنعي الحاخام يوسف عبد الحق

نعى مجلس الجماعات اليهودية المغربية الحاخام المغربي يوسف عبد الحق، الذي توفي نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المجلس، إنه "تلقى بحزن بالغ وفاة الحاخام، الذي كان أستاذا للتلمود، وتخرجت على يده أجيال من التلاميذ الذين عرفوه بصبره الذي لا ينفد في نقل المعرفة".

وذكر، أنه "علم أن الرجل كان يشتري من ماله الخاص مجموعة من التاليت والتيفيلين، وغيرها من لوازم الصلاة اليهودية، ويقدمها للتلاميذ المحتاجين".

ونعى الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية في المغرب سيرج بيرديغو الحاخام عبد الحق مشيرا إلى رحيل أستاذ كبير علم العديد من الحاخامات على مر السنين.

المصدر: "هسبريس"