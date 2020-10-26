دقلو: لا علاقة بين شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب وقرار التطبيع مع إسرائيل

نفى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الاثنين، وجود أي علاقة بين شطب اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وقرار التطبيع مع إسرائيل .

وقال في مقابلة صحفية، إن "مصلحة السودان تأتي بالدرجة الأولى، وإنه آن الأوان لإخراجه من العزلة التي يعانيها منذ 30عاما".

وأضاف: "السودان يعول على الحصول على مساعدات من إسرائيل في مجالات الزراعة والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها".

ورحب دقلو، بأي وفد إسرائيلي يزور بلاده لدفع العلاقات الثنائية قدما.

وأكد البيت الأبيض الجمعة الماضي، أن الرئيس ترامب أخطر الكونغرس عزمه رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك قبل قليل من إعلان ترامب عن اتفاق على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

المصدر: "وكالات"