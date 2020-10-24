 
مباشر

السودان.. حميدتي يشكر ترامب على قرار طال انتظاره 27 عاما

أخبار العالم العربي

السودان.. حميدتي يشكر ترامب على قرار طال انتظاره 27 عاما
Reuters SAMIR BOL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0as

تقدم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" بالشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إزالته اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ووصف دقلو ما حدث بأنه "يوم تاريخي لشعبنا الذي عانى طوال 27 عاما" تحت هذه القائمة.

وأضاف: "بهذا القرار نأمل أن تخطو بلادنا نحو مدارج المجد من خلال بناء علاقات متوازنة مع العالم من أجل سودان الحرية والسلام والعدالة".

إقرأ المزيد
حمدوك يرحب بشطب ترامب السودان من قائمة رعاة الإرهاب
حمدوك يرحب بشطب ترامب السودان من قائمة رعاة الإرهاب

وكان البيت الأبيض أكد أمس الجمعة أن الرئيس ترامب أخطر الكونغرس بعزمه رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك قبل قليل من إعلان ترامب عن اتفاق على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا