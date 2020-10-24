السودان.. حميدتي يشكر ترامب على قرار طال انتظاره 27 عاما

تقدم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" بالشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إزالته اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ووصف دقلو ما حدث بأنه "يوم تاريخي لشعبنا الذي عانى طوال 27 عاما" تحت هذه القائمة.

وأضاف: "بهذا القرار نأمل أن تخطو بلادنا نحو مدارج المجد من خلال بناء علاقات متوازنة مع العالم من أجل سودان الحرية والسلام والعدالة".

هذا يوم تاريخي لشعبنا الذي عانى طوال 27 عاماً تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب نشكر الرئيس ترامب على شطب اسم بلادنا من هذه القائمة.

وبهذا القرار نأمل أن تخطو بلادنا نحو مدارج المجد من خلال بناء علاقات متوازنة مع العالم من أجل سودان الحرية والسلام والعدالة. — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) October 23, 2020

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وكان البيت الأبيض أكد أمس الجمعة أن الرئيس ترامب أخطر الكونغرس بعزمه رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك قبل قليل من إعلان ترامب عن اتفاق على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

المصدر: RT