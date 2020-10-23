حمدوك يرحب بشطب ترامب السودان من قائمة رعاة الإرهاب

رحب رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة على أمر تنفيذي يقضي بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وغرّد حمدوك على حسابه في "تويتر" قائلا: "أشكر الرئيس ترامب لتوقيعه اليوم الأمر التنفيذي لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. مستمرون في التنسيق مع الإدارة الأمريكية والكونغرس لاستكمال عملية إزالة السودان من القائمة في أقرب وقت. نتطلع إلى علاقات خارجية تخدم مصالح شعبنا على أفضل وجه".

وسيفتح هذا القرار الباب واسعا لعودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي وللنظام المالي والمصرفي العالمي والاستثمارات الإقليمية والدولية وتسهيل تحويلات المواطنين السودانيين بدول المهجر بطرق سليمة وواضحة ومن خلال المؤسسات الرسمية فضلا عن الاستفادة القصوى من التكنولوجيا، وبناء المؤسسات الوطنية كالخطوط الجوية والبحرية السودانية والسكة حديد، كما سيسهم هذا القرار في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية بالبلاد.

عاااااااااااااااجل



رسمياً



الرئيس الأمريكي ترامب يوقع قرار بازالة اسم



السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب



(الف مبروك) — تغريدات د. عبدالله حمدوك (@6g5RgFiJlKcuf9G) October 23, 2020

المصدر: RT