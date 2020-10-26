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ليبيا.. قبائل "الطوارق" تستنكر معاملة بعثة الأمم المتحدة

أخبار العالم العربي

ليبيا.. قبائل
Reuters POOL
رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإنابة، ستيفاني وليامز
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استنكر المجلس الاجتماعي لقبائل "الطوارق" في ليبيا، اليوم الاثنين، الأسلوب والطريقة التي تعاملت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدى اختيارها أعضاء لجنة الحوار السياسي.

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وأصدر المجلس بيانا قال فيه: "إن تغييب مكون أصيل مثل الطوارق، ومناطق غات، وغيرها، يعد إجحافا وتهميشا"، مبديا أمله في "ألا يكون الإقصاء متعمدا لمكون أصيل من مكونات الشعب الليبي، ما يتناقض مع ما صرحت به رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني وليامز، بأن الاختيار سيكون شاملا لكل المكونات والمناطق".

وأشار البيان إلى "تمسك المجلس باتفاقية السلام التي وقفعت مع التبو، وبالتعايش المشترك المبني على الاحترام المتبادل مع شركاء الوطن"، مؤكدا على التزام المجلس بالسلام.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم أمس الأحد، عن 75 اسما، للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي المقرر عقده في تونس خلال الأيام المقبلة، يوم 9 نوفمبر المقبل، لافتة إلى أنهم "من مختلف مدن ومناطق ليبيا، ويمثلون كافة التوجهات السياسية والاجتماعية".

المصدر: "الوسط"

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