ليبيا.. اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستفاني وليامز، أن الأطراف الليبية وقعت في جنيف اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار في أرجاء البلاد.

وأوضحت وليامز أن الاتفاق يشمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مضيفة أن الاتفاق خطوة نحو التسوية الشاملة، وعودة النازحين إلى ديارهم. بدوره، قال رئيس حكومة الوفاق الليبية /فائز السراج/ إن الاتفاق يحقن الدماء ويرفع المعاناة عن المواطنين، ويمهد الطريق لنجاح المسارات الاقتصادية والسياسية، مؤكدا أن لا بديل عن التفاهم، وإنهاء الانقسام السياسي، كما دعا السراج إلى الاتفاق على مسار يقود سريعا إلى الانتخابات.