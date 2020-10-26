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حزب البعث الأردني ينعي الدوري

أخبار العالم العربي

حزب البعث الأردني ينعي الدوري
Reuters Reuters Photographer
القيادي البارز في حزب البعث العراقي، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس في عهد صدام حسين، عزت الدوري.
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نعى حزب البعث الأردني، اليوم الاثنين، القيادي البارز في حزب البعث العراقي، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، في عهد صدام حسين، عزت الدوري، الذي توفي اليوم.

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وأصدرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي، بيانا اعتبرت فيه الدوري " فقيد الكفاح القومي، ورفيق درب الفارس الخالد شهيد الحج الأكبر، الرفيق أبو عدي" في إشارة إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكانت مواقع تابعة لحزب البعث في العراق نعت الدوري اليوم دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن عزت الدوري مطلوب للسلطات العراقية، وأُعلن في أكثر من مناسبة عن مقتله واعتقاله، لكنه كان غالبا ما كان ينفي التصريحات التي تتحدث عن ذلك عبر تسجيلات صوتية.

المصدر: "خبرني"

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