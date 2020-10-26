 
مباشر

البعث العراقي يعلن وفاة الدوري: "ترجل اليوم من على صهوة جواده"

أخبار العالم العربي

البعث العراقي يعلن وفاة الدوري:
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0qa

تناقلت مواقع تابعة لحزب البعث العراقي اليوم الاثنين، نبأ وفاة عزت الدوري، القيادي البارز في الحزب الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس في عهد صدام حسين.

إقرأ المزيد
تضارب الأنباء حول مقتل عزت الدوري (صور)
تضارب الأنباء حول مقتل عزت الدوري (صور)

ونعت مواقع تابعة للحزب، الدوري بعد وفاته، فيما قالت "قيادة قطر العراق"، إنه "ترجل اليوم من على صهوة جواده"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن عزت الدوري مطلوب للسلطات العراقية، وأُعلن في أكثر من مناسبة عن مقتله واعتقاله، لكنه كان غالبا ما كان ينفي التصريحات التي تتحدث عن ذلك عبر تسجيلات صوتية.

المصدر: السومرية نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا