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تأجيل الجلسة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أخبار العالم العربي

تأجيل الجلسة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
Reuters
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أفادت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، اليوم الاثنين، بأن جلسة المفاوضات الثانية بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود، والتي كانت مقررة اليوم، أرجأت يومين لأسباب تقنية.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن "الجانبين ‏اللبناني والإسرائيلي ‏تجاوبا مع تمن أمريكي تدعمه قيادة "اليونيفيل" بتأجيل جلسة اليوم ‏ 48 ساعة، أي إلى 28 أكتوبر الجاري، وهي مهلة يحتاجها رئيس الوفد الأمريكي السفير ‏جون دورشر الذي ينتظر وصول بعض المعدات التقنية التي يحتاجها، ‏وتسمح له بإتمام المهمة المكلف بها".‏

وكان الجانبان عقدا الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود في 14 أكتوبر، في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، بحضور ممثل عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق، إن لبنان يعول على الدور الأمريكي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

المصدر: الجمهورية

 

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