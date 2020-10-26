الأردن.. القبض على شخص حاول التسلل إلى سوريا

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى سوريا.

وبين المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض على الشخص الذي حاول التسلل، وجرى تحويله إلى الجهات الأمنية المختصة للبت في أمره".

وأضاف أن "المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، بهدف حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة".

المصدر: "قناة المملكة"