الأردن.. حصيلة يومية غير مسبوقة لوفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات بين المصابين بـ"كوفيد-19" بواقع 39 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، في قفزة يومية غير مسبوقة منذ بداية الجائحة.

وجاء في بيان للوزارة أن 2337 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 53087.

وذكر البيان أيضا أن العدد العام للحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1183، فيما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.

كما جاء في البيان أن 14861 فحصا مخبريا تم إجراؤها في المملكة منذ يوم السبت ليبلغ إجمالي عدد الفحوص 1710076.

المصدر: موقع وزارة الصحة الأردنية