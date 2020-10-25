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السعودية.. تعيين 100 امرأة كاتبات عدل

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السعودية.. تعيين 100 امرأة كاتبات عدل
Reuters FAISAL AL NASSER
المحكمة العامة في العاصمة السعودية الرياض - أرشيف
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وجه وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني اليوم الأحد، بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعا وقانونيا كاتبات عدل.

وأوضحت الوزارة، أن "كاتبات العدل الـ100 سيباشرن العمل رسميا الأحد المقبل ببرنامج تدريبي متخصص مدته 3 أشهر، بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، بالإضافة إلى التدريب التطبيقي في وكالة الوزارة للتوثيق وكتابات العدل".

وأشارت الوزارة، إلى أن "البرنامج التدريبي لكاتبات العدل يشتمل على العديد من المحاور النظرية والتطبيقية بما في ذلك معرفة مهام واختصاصات وإجراءات التوثيق وفقا لما ورد في النظام، ومنها ما يتعلق بالتدريب على التقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل التوثيقي.

وتأتي هذه الخطوة للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام الوزارة مؤخرا بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.

المصدر: "وكالات سعودية"

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