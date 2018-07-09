قرار تاريخي لوزارة العدل السعودية

أعلنت وزارة العدل السعودية، إعطاء 12 امرأة رخصة "التوثيق"، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، كإصدار الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية.

وأشارت العدل السعودية في إعلانها أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 التي أسندتها إلى القطاع الخاص، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات ولدعم الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع "رؤية المملكة".

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تعلن وزارة العدل عن منح 12 امرأة رخصة "التوثيق"، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، كإصدار الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية. pic.twitter.com/BG5TDg0m1j — وزارة العدل (@MojKsa) 9 июля 2018 г.

وأوضحت أن الاختصاصات الممنوحة للنساء المعينات هي إصدار الوكالات وفسخها وعقود تأسيس الشركات وإفراغ العقارات.

وقالت إن مواعيد عملهن ستكون على مدار الأسبوع وبالفترات الصباحية والمسائية، في مكاتب تابعة للقطاع الخاص.

المصدر: وزارة العدل السعودية