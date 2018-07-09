 
مباشر
عاجل
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة سياحية إيرانية

قرار تاريخي لوزارة العدل السعودية

أخبار العالم العربي

قرار تاريخي لوزارة العدل السعودية
Reuters Muhammad Hamed
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khns

أعلنت وزارة العدل السعودية، إعطاء 12 امرأة رخصة "التوثيق"، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، كإصدار الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية.

وأشارت العدل السعودية في إعلانها أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 التي أسندتها إلى القطاع الخاص، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات ولدعم الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع "رؤية المملكة".

إقرأ المزيد
أول عملية إحراق لسيارة امرأة سعودية والقبض على الجناة

وأوضحت أن الاختصاصات الممنوحة للنساء المعينات هي إصدار الوكالات وفسخها وعقود تأسيس الشركات وإفراغ العقارات.

وقالت إن مواعيد عملهن ستكون على مدار الأسبوع وبالفترات الصباحية والمسائية، في مكاتب تابعة للقطاع الخاص.

المصدر: وزارة العدل السعودية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انطلاق حفل تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان