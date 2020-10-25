مصدر أمني مصري: المخدرات كانت سبب مذبحة مروعة في الساحل

كشف مصدر أمني مصري، اليوم الأحد، عن تفاصيل حادثة وقعت في أحد مقاهي منطقة الساحل، حيث قام شاب بإطلاق الرصاص بصورة عشوائية على رواد مقهى.

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وأفاد، بأن "القاتل استغل انشغال رواد المقهى بمتابعة مباراة ليفربول، ليل أمس السبت، وأطلق النار بشكل عشوائي عليهم، بواسطة طبنجة، ليصيب أربعة منهم بالرصاص، ومن ثم قام بذبح نفسه أمام المقهى، ما استدعى نقله إلى المستشفى لعلاجه، وهو في حالة حرجة".

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية، أظهرت تناول الشاب لحبوب مخدرة قبل أن يرتكب جريمته، مؤكدا أن سبب الحادث، هو حكم الأهالي على الشاب بترك المنطقة والشقة لزوجته، وذلك بعد جلسة عرفية عقدوها نتيجة الخلافات الزوجية المستمرة بينه وبينها، بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

المصدر: "الإعلام المصري"