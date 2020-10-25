تجدد الاحتجاجات والصدامات في بغداد (فيديو)

تجددت صباح اليوم الأحد الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للمطالبة بـ"إصلاحات خدمية وسياسية".

وقال مراسل RT، إن "المئات توافدوا إلى ساحة التحرير في بغداد، ومثلهم إلى الساحات الأخرى في محافظات الوسط والجنوب".

وأضاف، أن "المحتجين نددوا بعدم قيام الحكومة بمحاسبة قتلة المتظاهرين في الأشهر الماضية، وغياب الإصلاحات في حكومة مصطفى الكاظمي".

وأشار إلى "وقوع صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية في منطقة العلاوي المحاذية للمنطقة الخضراء الحكومية".

المصدر: RT