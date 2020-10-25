المغرب.. القبض على 3 مروجين للمخدرات بمراكش

أعلنت مصالح المنطقة الأمنية بمدينة مراكش المغربية، القبض على 3 أشخاص متورطين في ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بالمدينة الحمراء.

وأشارت إلى أن "عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بحي القصبة تمكنوا من ضبط شخص ينشط في مجال ترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص، وحجزوا لديه حوالي 22 لترا من مسكر ماء الحياة معبأة في أكياس بلاستيكية ومعدة للترويج".

وأضافت: "ألقت الدورية الأمنية في دوار الكدية القبض على شخص متلبسا بترويج مادة "الشيرا" المخدرة، وعثرت بحوزته على صفيحتين من هذا المخدر معدة للبيع، ومبلغ مالي متحصل عليه من عمليات ترويج المخدرات".

وتابعت: "أما في حي الحارة، فقد تم ضبط شخص آخر متلبسا بحيازة قطعة من مخدر "الشيرا" من أجل استعمالها، وبعد إخضاعه للتحقيق الأولي من قبل عناصر الدائرة الأمنية 22، كشف عن مزوده المعروف بسوابقه القضائية في مجال الترويج".

وأشارت، إلى أن عملية تفتيش منزل المزود، وبالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أسفرت عن العثور على 6 صفائح من "الشيرا" يبلغ وزنها حوالي 540 غراما، ومبلغا ماليا من بيع المخدر.

المصدر: "هسبريس"