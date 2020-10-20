الأمن المغربي يحبط عملية دولية لتهريب المخدرات

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة في مدينة كلميم تمكنت، من إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات وحجز طن و603 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن "إجراءات البحث والتفتيش المنجزة بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، بمنطقة أسرير، التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن مدينة كلميم، أسفرت عن حجز شحنة من المخدرات مكونة من 57 رزمة من مخدر الشيرا، وأسلحة وهواتف نقالة".

وأضافت: "تم ضبط الكمية من المخدرات مدفونة بمنطقة صحراوية بالقرب من خيمة غير مأهولة، موردة أن الأبحاث والتحريات الميدانية متواصلة لتوقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في نشاط الشبكة الإجرامية المتورطة في هذه العملية".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن "القضية تندرج في إطار الجهود المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة جميع الأنشطة الإجرامية، وتحديدا الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية".

المصدر: "هسبريس"