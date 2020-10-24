مصر.. وقف التصويت في إحدى القرى عقب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية

سيطرت قوات الأمن المصرية بقرية باها التابعة لمركز بني سويف، على أعمال شغب في محيط لجنة انتخابات عندما قام مدرس بإطلاق النار في الهواء لتفريق الناخبين لصالح أحد المرشحين.

واضطرت قوات الأمن إلى التدخل وإلقاء القبض على المدرس، وقرر مستشار اللجنة إيقاف التصويت لمدة نصف ساعة لحين عودة الهدوء.

وكان مرشح بقرية باها وعضو مجلس الشورى الأسبق، أبوالخير عبدالسميع، موجودا أمام لجنة المدرسة الاعدادية وفوجئ بقيام مدرس بالاشتباك مع أنصاره لصالح مرشح آخر وأطلق أعيرة نارية في الهواء ولم تحدث إصابات بين أنصار المرشحين.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف استعدت للجولة الأولى من الانتخابات، بتوفير مظلات وسراداقات مقاعد وكراس متحركة، أمام أبواب وداخل مقرات 481 مركزا انتخابيا، تضم 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال مليون و883 ألف ناخب وناخبة، لهم الحق في التصويت.

المصدر: RT