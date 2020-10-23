قوى الإجماع الوطني بالسودان: شعبنا المهمش غير ملزم باتفاقيات التطبيع

قال تحالف "قوى الإجماع الوطني" بالسودان، إن الشعب غير ملزم باتفاقيات التطبيع، بعد إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

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وأضاف التحالف أن "السلطة الانتقالية تتعمد انتهاك الوثيقة الدستورية وتمضي في اتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، والخروج على ثوابت السودان في دعم حقوق الفلسطينيين".

وقال: "شعبنا الذي يتم عزله وتهميشه بطريقة منهجية عبر الصفقات السرية، غير ملزم بما ينتهي إليه التطبيعيون من اتفاقيات".

وأكد أن الشعب "سيلتزم بمواقفه التاريخية، وسيعمل من خلال جبهة عريضة لمقاومة التطبيع ودعم الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على كامل حقوقه المشروعة".

ورفض التحالف "أي قرار يعنى بالتطبيع بدون تفويض من مجلس تشريعي منتخب، خاصة في ظل تغييب تام للشعب وقواه الحية"، داعيا السلطة الانتقالية إلى تجميد أي خطوات في هذا الشأن.

يذكر أن "قوى الإجماع الوطني" هي ثاني أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية.

المصدر: RT