نتنياهو: التحاق السودان بعجلة السلام يلغي اللاءات الثلاث

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن انضمام السودان إلى اتفاق تطبيع العلاقات مع تل أبيب، كان "تحولا عظيما" كسر شعار اللاءات الثلاث.

وقال في حديث صحفي قال: "في الخرطوم، العاصمة السودانية تبنوا عام 1967 ثلاث قرارات للجامعة العربية وهي.. لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بها، ولا مفاوضات معها".

وأضاف: "اليوم الخرطوم تقول نعم للسلام مع إسرائيل نعم للاعتراف بإسرائيل ونعم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.. هذه مرحلة جديدة مرحلة السلام الحقيقي.. سلام مع دولة عربية جديدة هي الثالثة في غضون الأسابيع الأخيرة".

وتابع: "في القريب، سيلتقي ممثلون عن السودان وإسرائيل للتداول حول التعاون في مجالات عدة، منها التجارة والزراعة وغيرها من المجالات الهامة لمواطنينا".

وأكد أن أجواء السودان تفتح اليوم أمام إسرائيل، مما سيسمح بالطيران المباشر ويقصر المسافة بين تل أبيب وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وشكر نتنياهو رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك على قرارهما توقيع اتفاق التطبيع مع بلاده.

وأضاف: "أود أن أشكر مرة أخرى الرئيس دونالد ترامب وفريقه على دورهم في هذا الحراك التاريخي المهم. نوسع دائرة السلام. أشعر بانفعال كبير، وآمل أن تتسع دائرة السلام أكثر".

المصدر: RT