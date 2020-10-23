رسميا.. الإعلان عن اتفاق إسرائيل والسودان على تطبيع العلاقات

أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك اليوم جمعة رسميا عن توصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق على تطبيع العلاقات بينهما.

وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثوا اليوم هاتفيا "التقدم التاريخي الذي أحرزه السودان نحو الديمقراطية ودعم السلام في المنطقة".

وينص البيان المشترك على أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة.

يتبع..