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الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفيري سلطنة عمان وباكستان

أخبار العالم العربي

الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفيري سلطنة عمان وباكستان
Reuters
الرئيس السوري بشار الأسد
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تقبل الرئيس السوري بشار الأسد أوراق اعتماد سعيد محمد خان سفيرا لجمهورية باكستان، وتركي بن محمود البوسعيدي سفيرا لسلطنة عمان لدى دمشق.

واستقبل الأسد، أمس الخميس، السفيرين كلا على حدة وتمنى لهما النجاح في مهامهما.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

وتم استقبال السفيرين الجديدين بالمراسم المعتادة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفيري سلطنة عمان وباكستان
سانا
الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري جمهورية باكستان

المصدر: سانا

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