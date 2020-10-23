الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفيري سلطنة عمان وباكستان

تقبل الرئيس السوري بشار الأسد أوراق اعتماد سعيد محمد خان سفيرا لجمهورية باكستان، وتركي بن محمود البوسعيدي سفيرا لسلطنة عمان لدى دمشق.

واستقبل الأسد، أمس الخميس، السفيرين كلا على حدة وتمنى لهما النجاح في مهامهما.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

وتم استقبال السفيرين الجديدين بالمراسم المعتادة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد

رئيس الجمهورية العربية السورية يستقبل بقصر الشعب في العاصمة دمشق سعادة

السيد تركي بن محمود البوسعيدي لتقديم أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا ومقيمًا للسلطنة لدى سوريا. pic.twitter.com/bEOeY8upEI — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 23, 2020

سانا

المصدر: سانا