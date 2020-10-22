نجاة رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري من محاولة اغتيال في عدن

نجا رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب اليمني، فؤاد راشد، من محاولة اغتيال صباح اليوم بمدينة كريتر في عدن.

وقال مصدر مقرب من راشد لـ"عدن الغد" إن "ثلاثة مسلحين ملثمين يستقلون سيارة لون أبيض بدون لوحة كانوا ينتظرون رئيس المجلس الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم عقب نزوله من مطعم بميدان كريتر تناول فيه وجبة الإفطار".

وأضاف المصدر أن "المرافق أدرك حركة المسلحين وعمل على تغطية إفلات رئيس المجلس من المكان وسط مساعدة من المواطنين بينما جرى أحد المسلحين الملثمين باتجاهه غير أن تجمع الناس أدى لإفشال العملية".

المصدر: وكالات