الجزائر.. النيابة تطلب السجن عاما ضد مدير موقع إخباري

طلبت نيابة محكمة جزائرية يوم الأربعاء، بالسجن عاما نافذا ضد مدير موقع "كل شيء عن الجزائر"، المحجوب في البلد منذ أكثر من سنة، بسبب نشر "وثيقة سرية" لوزارة المالية.

وقال مدير الموقع عبد الحميد قماش في تصريح لـ"أ ف ب" إن المحاكمة جرت يوم الثلاثاء.

وأضاف أن "مديرية الشركات الكبرى في وزارة المالية تتهمنا بنشر وثيقة سرية في مقال صدر سنة 2016 حول ضرورة إعادة استثمار ثلاثين بالمئة من الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المستثمرون".

وأكد قماش أن "هذه الوثيقة لا تحمل أي نوع من السرية"، مشيرا إلى أنها "وثيقة عامة تتعلق بآلاف الشركات ونحن بالعكس قدمنا خدمة بنشرها، ومثل هذه الوثائق ينشر بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي لأنها ليست سرية".

وصرح عبد حميد قماش: "من الواضح أننا نتعرض لضغوطات سياسية كبيرة منذ 2017 عندما تم حجب موقعنا لأول مرة"، موضحا أنه من باب الصدفة أن "الموقع أصبح متاحا منذ الثلاثاء (يوم المحاكمة) على الهواتف النقالة بينما يبقى محظورا على باقي المنصات".

ومنذ 2017 تعرض موقع "كل شيء عن الجزائر" الصادر باللغة الفرنسية مرارا للحجب، ومنذ يونيو 2019 لم يعد بالإمكان تصفحه بالجزائر.

وسيصدر الحكم في الثالث من نوفمبر، علما أن الدستور الجزائري يمنع إصدار عقوبة سالبة للحرية في قضايا "جنح الصحافة".

المصدر: أ ف ب