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الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء التفشي

أخبار العالم العربي

الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء التفشي
Reuters MH
تدابير احترازية ضد كورونا في الأردن
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أعلنت السلطات الصحية الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 29 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الكلي للوفيات إلى 443، والإصابات إلى 43620 حالة في عموم المملكة.

كما استقبلت المستشفيات 97 مريضا جديدا بالفيروس، ليصل العدد الكلي للحالات التي تخضع للعلاج من المرض في المستشفيات إلى 1078.

إلى ذلك، أجرت السلطات الصحية 24481 فحصا مخبريا جديدا للكشف عن الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1643054.

المصدر: RT

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