دار الإفتاء المصرية تعلق على قضية "الإساءة" إلى "إذاعة القرآن الكريم"

علقت دار الإفتاء المصرية على قضية "الإساءة" إلى "إذاعة القرآن الكريم" من قبل الممثل الكوميدي، محمد أشرف، والتي أثارت ضجة واسعة في مصر.

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وقالت دار لإفتاء المصرية، في بيان أصدرته الثلاثاء: "إذاعة القرآن الكريم تصدح بتلاوات قراءات القرآن الكريم المتواترة بصوت كبار القراء في العالم العربي والإسلامي فتزكي الأنفس وترتقي بالأرواح، ولم تقتصر رسالتها على نشر تلاوة القرآن الكريم، بل بثت كذلك وبشكل متواصل برامج التفسير والفقه والفتاوى والأخلاق وكل ما يهم المسلم في دينه وسلوكه وأخلاقه".

وأضاف البيان: "إذاعة القرآن الكريم بمثابة مدرسة تربوية متكاملة داخل كل بيت ومحل عمل ووسيلة انتقال ومواصلات، حتى كونت رصيدا من الثقة والحب في قلب كل مسلم لا ينكره أحد، وارتبطت جماهير الأمة الإسلامية الغفيرة بعلماء المنهج الوسطي في كل بلد عن طريق إذاعة القرآن الكريم".

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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع مؤخرا مقطعا مصورا لأشرف وهو ينتقد فيه بطريقة ساخرة برامج :إذاعة القرآن الكريم" وبعض مقدميها.

ورغم أن المقطع يعود إلى يناير، إلا أنه أثار غضبا وضجة فيما طالب بعض الناشطين بمحاكمة الممثل الكوميدي الشاب.

المصدر: RT