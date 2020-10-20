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مصر.. إذاعة "القرآن الكريم" تشكر كل من قام بتفعيل "هاشتاغ" يدعو لدعمها ضد ممثل سخر منها

مجتمع

مصر.. إذاعة
Twitter@qurankarimeg
صورة من صفحة إذاعة القرآن الكريم على "تويتر"
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أعربت إذاعة القرآن الكريم المصرية، اليوم الثلاثاء، عن شكرها لكن من دعمها عبر تفعيله "هاشتاغ" (#ادعم_اذاعة_القران_الكريم)، ردا على ممثل شاب سخر منها.

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بيان من إذاعة القرآن الكريم في مصر ردا على ممثل سخر منها
بيان من إذاعة القرآن الكريم في مصر ردا على ممثل سخر منها

وأشارت الإذاعة، عبر صفحتيها الرسميتين في كل من "فيسبوك" و"تويتر"، إلى أن الهاشتاغ المذكور تصدر "تويتر" أمس الاثنين، مضيفة: "جزاكم الله خيرا على كل ما لاقيناه من عظيم محبتكم لنا داعين المولى أن يجعل هذا الحب في ميزان حسناتكم".

وسابقا اليوم، ردت إذاعة القرآن الكريم، عبر "فيسبوك"، على الممثل المصري، محمد أشرف، الساخر من برنامج "بريد الإسلام"، ووصفته بأنه "مهرج غير مضحك".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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