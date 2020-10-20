مصر.. إذاعة "القرآن الكريم" تشكر كل من قام بتفعيل "هاشتاغ" يدعو لدعمها ضد ممثل سخر منها

أعربت إذاعة القرآن الكريم المصرية، اليوم الثلاثاء، عن شكرها لكن من دعمها عبر تفعيله "هاشتاغ" (#ادعم_اذاعة_القران_الكريم)، ردا على ممثل شاب سخر منها.

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وأشارت الإذاعة، عبر صفحتيها الرسميتين في كل من "فيسبوك" و"تويتر"، إلى أن الهاشتاغ المذكور تصدر "تويتر" أمس الاثنين، مضيفة: "جزاكم الله خيرا على كل ما لاقيناه من عظيم محبتكم لنا داعين المولى أن يجعل هذا الحب في ميزان حسناتكم".

#إذاعة_القرآن_الكريم_من_القاهرة تشكر كل من قام بتفعيل هاشتاج #ادعم_اذاعة_القرأن_الكريم

جزاكم الله خيرا ونفع بكم واعز بكم الاسلام واسعد بكم المصطفى صلى الله عليه وسلم وجمعكم به وباهى بكم ملائكته وصلّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين pic.twitter.com/HfkENLPfOQ — Qurankarimofficial (@qurankarimeg) October 20, 2020

وسابقا اليوم، ردت إذاعة القرآن الكريم، عبر "فيسبوك"، على الممثل المصري، محمد أشرف، الساخر من برنامج "بريد الإسلام"، ووصفته بأنه "مهرج غير مضحك".

ناصر حاتم

المصدر: RT