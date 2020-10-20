مصر تسجل ارتفاعا طفيفا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 158 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع طفيف لكلا المؤشرين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 158 حالة، مقابل 123 في بيانات الاثنين، لتصل إلى 105705 حالات.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 12 وفاة جديدة جراء الفيروس، مقابل 10 الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 6142 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 99 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 98413 شخصا.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

المصدر: RT