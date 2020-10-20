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قرقاش ينعي أحد أعلام الإعلام الإماراتي

أخبار العالم العربي

قرقاش ينعي أحد أعلام الإعلام الإماراتي
إبراهيم العابد
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نعى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، مستشار مجلس الإدارة بالمجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات، إبراهيم العابد.

وقال قرقاش، اليوم الثلاثاء، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فقدنا اليوم أحد أعلام الإعلام الإماراتي. فبعد رحلة عطاء ثرية حافلة بالإنجازات نفتقد الأخ والصديق إبراهيم العابد، الذي تعجز الكلمات عن إعطائه حقه من الأوصاف، إذ كان رحمه الله غزير المعرفة، وصاحب خلق رفيع".

ويعد إبراهيم العابد واحدا من أبرز القيادات الإعلامية في دولة الإمارات، فقد شغل منصب المدير العام لـ"المجلس الوطني للإعلام"، ومنصب المدير العام لوكالة أنباء الإمارات "وام " ، والمشرف على تحرير الكتاب السنوي لدولة الإمارات والكتيبات والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن إدارة الإعلام الخارجي.

المصدر: وكالات

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