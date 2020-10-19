سيف بن زايد آل نهيان يتلقى لقاح كورونا

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، يوم الاثنين تطعيما ضد فيروس كورونا المستجد.

وتقدم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بالشكر للطاقم الطبي والقائمين على التطعيم ضد كورونا "كوفيد - 19".

وقال على حسابه في "تويتر": "أشكر الطاقم الطبي والقائمين على التطعيم أتمنى السلامة للجميع".

أشكر الطاقم الطبي والقائمين على التطعيم

أتمنى السلامة للجميع#تم_التطعيمpic.twitter.com/NR8zSMS4q1 — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) October 19, 2020

المصدر: وسائل إعلام إماراتية