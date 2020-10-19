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سيف بن زايد آل نهيان يتلقى لقاح كورونا

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سيف بن زايد آل نهيان يتلقى لقاح كورونا
Reuters
الإمارات
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تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، يوم الاثنين تطعيما ضد فيروس كورونا المستجد.

وتقدم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بالشكر للطاقم الطبي والقائمين على التطعيم ضد كورونا "كوفيد - 19".

وقال على حسابه في "تويتر": "أشكر الطاقم الطبي والقائمين على التطعيم أتمنى السلامة للجميع". 

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

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