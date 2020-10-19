الجزائر.. تراجع استهلاك الخمور بـ80 بالمئة بسبب الجائحة

قالت "الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات والعصائر" إن نسبة استهلاك المشروبات الكحولية والخمور انخفضت بـ80 بالمائة خلال فترة الحجر الصحي المفروضة إثر تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الجمعية أن غلق أماكن البيع أدى إلى تراجع كمية الاستهلاك بـ200 مليون لتر مقارنة مع السنة الماضية، كما سجلت منتجات 11 مصنعا للخمور كسادا هذه السنة.

ويأتي هذا التراجع بسبب غلق نقاط البيع المستمر منذ 8 أشهر، حيث لا تباع هذه المشروبات اليوم إلا في المطاعم والفنادق، مع العلم أن عدد المصانع المنتجة محليا لهذه المشروبات يعادل 7 مصانع للجعة و3 للخمور ومصنع للمشروبات الروحية الأخرى.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية