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العراق.. تفكيك شبكة "إرهابية" تضم 11 "داعشياً" (صور)

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العراق.. تفكيك شبكة
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أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، تفكيك شبكة "إرهابية" تابعة لتنظيم "داعش" خلال عملية أمنية بشمال البلاد.

وقال رسول في بيان صحفي: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهود مكثفة، فكك جهاز مكافحة الارهاب شبكة إرهابية مكونة من 11 عُنصراً من عصابات داعش الإرهابية".

العراق.. تفكيك شبكة

وأضاف، أن "قوة كبيرة إنطلقت وقُسمت واجباتها على الأهداف المُتفرقة وتمكنت من ضرب الشبكة الإرهابية بأكلمها بغضون ساعتين فقط".

 

العراق.. تفكيك شبكة

المصدر: RT

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