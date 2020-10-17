مصر.. إخلاء سبيل شادي أبو زيد وآخرين في قضية انضمامهم لجماعة إرهابية

قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل شادي أبو زيد مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" ومصطفى فقير، ومهاب الإبراشي وآخرين، في القضية رقم 621 لسنة 2018 المتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الانضمام إلى "جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".

كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهم نشر "أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها".





ناصر حاتم

المصدر: RT