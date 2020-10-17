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كاتب سعودي يثير جدلا بقوله إن الإمارات صدرت بضائع غير صالحة إلى السعودية

أخبار العالم العربي

كاتب سعودي يثير جدلا بقوله إن الإمارات صدرت بضائع غير صالحة إلى السعودية
twitter/ @saudfozan1
الكاتب السعودي في صحيفة "الشرق الأوسط"، سعود الفوزان.
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أثار الكاتب السعودي في صحيفة "الشرق الأوسط"، سعود الفوزان، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد قوله إن "الإمارات صدرت إلى السعودية منتجات غير صالحة للاستخدام".

ونشر الفوزان، يوم 15 أكتوبر، تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "جبل علي اسم على غير مسمى كيف لإخواننا في الإمارات أن يرسلوا لنا منتجات مضروبة وغير صالحه للاستهلاك هل يريدوا إخواننا قتلنا في غذائنا نحن لا نكن للإمارات وشعبها إلا كل الاحترام والتقدير ونحن دائما نقول الإمارات هم أهلنا".

وأثار هذا التصريح جدلا وضجة بين ناشطين في كلا البلدين، حيث حصد نحو 2000 تعليق، ما دفع الفوزان إلى توضيح موقفه من القضية.

وقال الفوزان، في تغريدة جديدة نشرها السبت: "أعتذر لبعض إخواننا في الإمارات الذين اعتبروا هذه التغريدة إساءة لهم، لكن القصد منها هو التنبيه فقط وعندما ينتقد أخ لأخيه لا تعتبر إساءة بل عتب وتصحيح للخطأ وأهلنا في الإمارات هم أهلي وأفتخر بهم ولهم مني كل الاحترام والتقدير".

المصدر: RT

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