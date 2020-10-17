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الكويت تدين حادث قطع رأس معلم في فرنسا

أخبار العالم العربي

الكويت تدين حادث قطع رأس معلم في فرنسا
Reuters
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دانت وزارة خارجية الكويت، يوم السبت، مقتل مدرس التاريخ في ضواحي باريس، مساء الجمعة.

وأعرب مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية عن "إدانة واستنكار الكويت الشديدين لعملية الطعن الإرهابية التي وقعت في إحدى مناطق ضواحي باريس عاصمة جمهورية فرنسا الصديقة، والتي راح ضحيتها مواطن فرنسي".

وشدد المصدر الكويتي على أن "جريمة قتل المعلم الفرنسي تعد انتهاكا صارخا لكافة القيم الدينية والإنسانية"، مؤكدا على تأييد الكويت لفرنسا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.

واختتم المصدر بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحية الفرنسية.

وعثر أمس الجمعة على معلم مقطوع الرأس بالقرب من باريس، فيما قتلت الشرطة في وقت لاحق المشتبه به في ارتكاب الجريمة.

المصدر: RT

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