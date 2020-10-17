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بومبيو يستذكر "ثورة 17 تشرين " اللبنانية

أخبار العالم العربي

بومبيو يستذكر
Reuters reuters
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، عن تضامنه مع اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع في السنة الماضية في مثل هذا اليوم، مطالبين بالإصلاحات، وتحسين الحكم ومحاربة الفساد.

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وأشار بومبيو إلى مضي عام على المظاهرات والإحتجاجات التي قام بها الشعب اللبناني في وجه السلطة، معتبرا أن الفساد المتفشي خنق إمكانات لبنان.

وأشاد بومبيو برسالة المحتجين، لافتا إلى أنها واضحة، وشدد على أن العمل كالسابق في لبنان غير مقبول بعد الآن.

بومبيو يستذكر

وأقام "ثوار 17 تشرين" في لبنان، حفلا تكريميا "للشهداء والجرحى والمحامين والإعلاميين" بعد مرور عام على انطلاق الاحتجاجات، في وقت أكد الرئيس اللبناني أن يده لا زالت ممدودة للمحتجين.

المصدر: "وكالات"

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