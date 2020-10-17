طرطوس تعلن خسائر الحرائق: نحو 4 آلاف أسرة متضررة و250 ألف شجرة احترقت

أعلنت محافظة طرطوس السورية الإحصاءات النهائية لخسائر الحرائق التي شهدتها في الأيام الماضية، وأظهرت أن نحو 4 آلاف أسرة تضررت، كما احترقت أكثر من 250 ألف شجرة.

ونشر المكتب الإعلامي للمحافظة الإحصاءات النهائية للحرائق التي شهدتها المحافظة (إضافة إلى محافظتي اللاذقية وحمص)، خلال الفترة من 9 وحتى 12 الشهر الجاري.

وأظهرت الإحصاءات أن محافظة طرطوس شهدت 84 حريقا، وأن المساحة المتضررة تجاوزت 12248 دونما، بينما بلغ عدد الأسر المتضررة 3972، أما العدد الكلي للأشجار المحترقة فبلغ 256656، بينها 181428 شجرة زيتون.

كما تضررت 7 مداجن، و69 بيتا بلاستيكيا محميا و68 خلية نحل.

وكانت الحكومة السورية أعلنت أمس تخصيص مليارين و370 مليون ليرة لمحافظتي اللاذقية وطرطوس لإنجاز مشاريع خدمية في القرى والمناطق المتضررة، وذلك بعد زيارة الرئيس بشار الأسد لبعض المناطق المتضررة في المحافظتين.

المصدر: RT