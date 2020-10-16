"قيادتنا خط أحمر".. شركة أسواق سعودية تعلن وقف استيراد المنتجات التركية

وسط استمرار التوتر السياسي بين الرياض وأنقرة، أعلنت شركة أسواق "عبد الله العثيم" السعودية إيقافها استيراد المنتجات التركية، مشيرة إلى أن "قيادة وحكومة المملكة خط أحمر".

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وقالت شركة "أسواق عبدالله العثيم"، في بيان أصدرته اليوم الجمعة: "نوضح لعملائنا الكرام بأنه تم توجيه إدارات الشركة بإيقاف استيراد جميع المنتجات التركية من دولة تركيا، وإيقاف توريدها من الموردين المحليين والعمل على سرعة التخلص من مخزون هذه المنتجات في جميع فروعها ومستودعاتها وعدم عمل أي طلبات جديدة".

وأضافت الشركة: "جاء هذا القرار تضامنا مع الحملة الشعبية للمقاطعة وإيمانا من الشركة بواجباتها الوطنية وردا على ما تقوم به الحكومة التركية من ممارسات تجاه وطننا الغالي".

وشددت: "قادتنا وحكومتنا وأمننا هم خط أحمر لا يقبل المساس، موجهين التحية والاحترام للشعب التركي الشقيق بعيدا عما تقوم به حكومته من تصرفات شائنة".

وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملموسا منذ سنوات بسبب قضايا في السياسة الخارجية وأسلوب التعامل مع جماعات الإسلام السياسي وخاصة بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة باسطنبول.

وبدأ هذا التوجه يطال في الآونة الأخيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبق أن اتهمت شركات تركية السعودية بأنها تعرقل نقل بضائع بحرا من تركيا إلى المملكة بينما تزداد فيها دعوات لدعم حملة مقاطعة المنتجات التركية.

المصدر: RT