مصر.. المتهمان بقتل فتاة المعادي يدليان باعترافات صادمة

أدلى المتهمان بسحل فتاة المعادي في مصر حتى الموت، باعترافات تفصيلية في التحقيقات عقب القبض عليهما.

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وقالا إنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب وهواتف المواطنين والمارة في الشارع بأسلوب الخطف، وأضاف المتهمان أنهما يستخدمان سيارة ميكروباص، مطموسة اللوحات في التنقل بين الشوارع لاصطياد ضحاياهما من المواطنين.

وكشفا أنهما يقصدان السيدات والفتيات لسرقة حقائبهن بأسلوب الخطف، وأشار المتهمان إلى أنهما يختاران الشوارع الهادئة وغير المكتظة بالمارة، حتى يسهل عليهما الهرب بعد خطف الحقائب وهواتف المحمول للمواطنين والمارة في الشوارع.

وكشف المتهمان أنهما يوم الحادث، استقلا سيارة ميكروباص يعمل عليها أحدهما سائقا، وبدءا في البحث عن ضحية لسرقته بشوارع المعادى، حيث وقع اختيارهما على شارع 9 بالمعادى، وأثناء سيرهما نبه السائق المتهم زميله بوجود فتاة تقف على أحد جانبى الطريق تحمل حقيبة فاقترب منها السائق بينما قام المتهم الآخر بخطف الحقيبة، لكن الحقيبة تعلقت بالفتاة وسقطت على الأرض وتمكن المتهمان من خطف الحقيبة وفرا هاربين .

وكشف المتهمان أنهما لم يعلما أن الفتاة لقيت مصرعها وأنهما لم يقصدا قتلها، ولكن كان هدفهما فقط سرقة الحقيبة فقط، مشيرين إلى أنهما عقب هروبهما علما بوفاة الفتاة من وسائل الإعلام وتم القبض عليهما من قبل رجال المباحث .

المصدر: اليوم السابع