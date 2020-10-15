مصر.. آخر فيديو لـ "فتاة المعادي" قبل الحادث مباشرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ"فتاة المعادي" مريم، قبل حادثة وفاتها مباشرة عند قيام شخصين يستقلان "ميكروباص" بمحاولة سرقة حقيبتها في منطقة المعادي بجنوب القاهرة.

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وتم القبض على المتهمين الاثنين في الجريمة التي أثارت موجة غضب في مصر، والتحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث. واعترف المتهمان خلال استجواب المباحث لهما بارتكاب الجريمة بغرض السرقة.

وأفاد مصدر أمني بأن المتهمين أقارب وعاطلان عن العمل، كان أحدهما يتولى قيادة السيارة، فيما حاول الآخر سرقة حقيبة المجنى عليها، مما أسفر عن وفاتها سحلا بعدما ظلت متعلقة بالحقيبة التي كانت تحملها على ظهرها.

المصدر: RT