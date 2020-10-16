مصر.. وفاة زوجة مهندس صفقات الجيش المصري بعد 3 أشهر من رحيله

توفيت مساء أمس الخميس، صفاء العصار، أرملة الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، الذي وافته المنية قبل 3 أشهر.

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وكانت الفقيدة قد تأثرت بشدة عقب وفاة زوجها، لتتدهور حالتها الصحية عقب ذلك حتى وافتها المنية اليوم.

وتمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، لتُشيع إلى مثواها الأخير بجوار زوجها الفقيد.

وجاءت وفاة زوجة العصار، المشهور بـ"مهندس صفقات الجيش المصري" بعد 3 أشهر من رحيله، حيث توفي في شهر يوليو الماضي.

ومحمد سعيد العصار قائد عسكري وسياسي مصري، ولد في 3 يونيو عام 1946، وكان يشغل منصب وزير الإنتاج الحربي منذ 19 سبتمبر 2015 حتى وفاته، حيث شغل سابقا منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وكان أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية