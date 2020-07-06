مصر.. وفاة وزير الإنتاج الحربي الفريق محمد العصار أحد رموز الجيش المصري

أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر وفاة وزير الإنتاج الحربي الفريق محمد سعيد العصار مساء اليوم الاثنين.

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وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها: "تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الذي انتقل الي جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلا وهب حياته لخدمة وطنه... وحكيما شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

وتابعت: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

وجاء وفاة العصار بعد أيام من إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بترقيته إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل.

ومحمد سعيد العصار قائد عسكري وسياسي مصري، ولد في 3 يونيو عام 1946، وكان يشغل منصب وزير الإنتاج الحربي منذ 19 سبتمبر 2015 حتى وفاته، حيث شغل سابقا منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وكان أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

في يوليو 2011 ترأس العصار الوفد العسكري المصري المرسل إلى الولايات المتحدة لإجراء حوار استراتيجي، والذي عقد ثلاث لقاءات موسعة مع شخصيات بارزة في مراكز الأبحاث الأمريكية، بمقر مكتب الدفاع المصري، ومعهد السلام الأمريكي، وأربعة مراكز أبحاث، بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، أكد خلالها العصار ثوابت القوات المسلحة في التعامل مع الأوضاع القائمة في البلاد خلال عام 2011.

تخرج العصار في الكلية الفنية العسكرية عام 1967 وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين، وارتقى في المناصب داخل القوات المسلحة حتي أصبح رئيسا لهيئة التسليح المسؤولة عن التعاقد علي صفقات الأسلحة ودخولها وخروجها من الخدمة.

المصدر: RT