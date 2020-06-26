مصر.. السيسي يصدر قرارا بترقية لواء بارز في الجيش المصري إلى رتبة فريق (صورة)

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، قرارا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل.

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ومحمد سعيد العصار قائد عسكري وسياسي مصري، يشغل حاليا منصب وزير الإنتاج الحربي منذ 19 سبتمبر 2015، حيث شغل سابقا منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وكان أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

في يوليو 2011 ترأس العصار الوفد العسكري المصري المرسل إلى الولايات المتحدة لإجراء حوار استراتيجي، والذي عقد ثلاث لقاءات موسعة مع شخصيات بارزة في مراكز الأبحاث الأمريكية، بمقر مكتب الدفاع المصري، ومعهد السلام الأمريكي، وأربعة مراكز أبحاث، بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، أكد خلالها العصار ثوابت القوات المسلحة في التعامل مع الأوضاع القائمة في البلاد خلال عام 2011.

تخرج العصار في الكلية الفنية العسكرية عام 1967 وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين، وارتقى في المناصب داخل القوات المسلحة حتي أصبح رئيسا لهيئة التسليح المسؤولة عن التعاقد علي صفقات الأسلحة ودخولها وخروجها من الخدمة.

المصدر: وكالات