مصر تشجع العاملين في الإنتاج الحربي بطريقة فريدة (فيديو)

أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، محمد العصار، عن إصداره قرارا بإذاعة نشيد الإنتاج الحربي في كل المصانع لتشجيع العاملين.

وأصدر الوزير المصري هذ القرار خلال احتفال الوزارة، بعيدها الرابع والستين، وهو ذكرى إنتاج أول ذخيرة مصرية، حيث يحكي النشيد عن مصانع الوزارة والصناعة الحربية والمدنية.

وتقول كلمات النشيد:

بالنور والحرية والعزة القومية

هنصونها ونحميها مصانعنا الحربية

مش راح أقول لأولادي.. كنا وكان أجدادي

أنا هصنع لبلادي.. بعزم وهمة قوية

أنا مصري وسلاحي.. لجهادي وكفاحي

أنا للأيام صاحي.. وحرة نفسي أبية

هصنع مجدي وأبني.. أبني لأخويا وابني

أبني العزة لوطني.. وطني الغالي عليا

بالهمة الجبارة.. أنا هصنع بمهارة

دبابة وطيارة.. ومدافع مصرية

ويعد هذا النشيد من كلمات مصطفى عبد الرحمن، ولحنه الموسيقار محمد عبد الوهاب.

المصدر: مصراوي